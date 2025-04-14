Akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan Bayram Zehir, yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü. Zehir, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

İskilip Köpeç köyünden gelme, Hacettepe Mahallesi’nde oturan merhum Dilaver Zehir'in oğlu, Arif, Rafet ve Gazi Zehir'in kardeşi Bayram Zehir’in cenazesi öğle namazını müteakip Ulu Camiden Sarıtepe Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ