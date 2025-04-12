Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde “Atık Pil ve Batarya Toplama Yarışması” düzenlendi.

“Çevre ve Doğa Dostu” bir hizmet anlayışıyla ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak amacıyla Sungurlu Belediyesi’nce 14 Ocak’ta başlatılan yarışmanın sona erdiği açıklandı.

Sungurlu Belediyesi’nin doğaya zarar veren atıkları geri dönüşüme kazandırmak için okullar arası düzenlediği yarışmada ilçe genelinde 177 bin 680 kilogram atık pilin toplandığı ve en çok atık pil toplayan okulların ise; İlkokullarda Yavuz Selim İlkokulu, Ortaokullarda Mustafa Kemal Ortaokulu, Liselerde ise Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu belirtildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edilen okulların öğrenci ve idarecilerine hediyeleri takdim edildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ