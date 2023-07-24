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Trendyol 1.Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürürken, bugün bir ayrılık yaşandı. Kaleci Bayram Olgun’la yolların ayrıldığı açıklandı.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, teknik heyetin raporu doğrultusunda, kaleci Bayram Olgun’la yollar ayrıldı. Deneyimli eldiven, takımın Bolu kampından ayrıldı.

14 MAÇTA

9 GOL YEDİ

Geçen sezon başında Iğdır FK’dan transfer edilen 33 yaşındaki Bayram Olgun, kırmızı-siyahlı formayla 14 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1.170 dakika süre alan Bayram Olgun kalesinde 9 gol görürken, 2 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Bayram Olgun’un Çorum FK ile 31 Mayıs 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

AYRILIKLAR

DEVAM

EDECEK

Öte yandan, Bayram Olgun’dan sonra takımdan ayrılıkların devam edeceği belirtildi. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, yine teknik heyetin raporu doğrultusunda, 4-5 futbolcuyla daha yollarını ayıracaklarını kaydetti.

GİDEN

13 OLDU

İlk kez mücadele edeceği Trendyol 1.Lig’de sezona sıkı hazırlanan Çorum FK, geçtiğimiz günlerde de Fatih Selimhan Solmaz, Hurşit Taşçı, Ali Akkuş, Sefa Akın Başıbüyük, Mertcan Aşçı, Sabrican Vural, Gürkan Okan, Ömür Hüseyin Aztekin, Ahmet Hakan Leblebici, Enes Nalbantoğlu ve Malik Karaahmet ile yollarını ayırırken, bu futbolculardan, sözleşmesi 2026’ya kadar uzatılan Sefa Akın Başıbüyük, kiralık verilmişti.