İnşaat Mühendisi Atila Akkaya, Avukat Ertala Akkaya, Maliye Müfettişi Ayla Akkaya’nın babaları, CHP Belediye Meclisi Üyesi Ezgi Eşmen Tüfekçi, Avukat Deniz Akkaya ve CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi'nin dedeleri Bayram Akkaya, yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı rahatsızlık sonucu evinde vefat etti.

Bayram Akkaya, aynı zamanda; geçtiğimiz günlerde Amerika’da geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayata veda eden ve Çorum’da toprağa verilen mimar Ege Akkaya’nın da dedesi idi.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çorum Merkez Büyükdivan Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Genel ve Belediye Meclisi Üyeleri, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ