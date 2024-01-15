Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin anısına, yurt genelinde oynanan tüm amatör ve profesyonel lig müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulurken, Tuzlaspor’u konuk eden Ahlatcı Çorum FK, farkındalığını yine gösterdi.

Maçın oynandığı Çorum Şehir Stadyumu, başkan Oğuzhan Yalçın’ın talimatıyla, milli duyguları kabartacak şekilde hazırlandı. Yedek kulübelerinin üstüne Türk Bayrakları yapılırken, saha kenarında yer alan animasyonlu ve ışıklı led panolarda karşılaşma boyunca ayyıldızlı Türk Bayrağı ve Mehmetçik Vakfı’nın logosu geçti.