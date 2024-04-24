Türkiye'nin farklı illerinden gelen yamaç paraşütü tutkunları, Asma Tepesi yamaç paraşüt alanında bu özel günü hem coşkuyla kutlamanın hem de gökyüzünde özgürlüklerini hissetmenin keyfini yaşadılar. Göz alıcı manzaralar eşliğinde yapılan uçuşlar, hem sporcuları hem de izleyicileri büyüledi.



Bayat’ın Türkiye’nin bütün illerinden sporcuların yamaç paraşütü için geldiği bir merkez olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, Asma Tepesinin kuzey rüzgârlarının başlangıç ve bitiş noktası olduğu için paraşütçüler için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Asma Tepesi’nin yamaç paraşütü için çok uygun bir alan olduğunu anlatan Ünlü, “Burası ayrıca uzun mesafe uçuşları içinde uygun. Daha önce buradan bir sporcumuz kalkış yaparak Konya’ya kadar uçuş gerçekleştirdi ve Türkiye rekoru kırdı. Asma Tepesinde yapacağımız düzenlemelerle çok daha geniş katılımlı, uluslararası etkinlikler düzenleyebileceğiz. Bu sayede ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacağız” dedi.

Bayat’ın doğal güzellikleri hakkında da bilgiler veren Ünlü, “Yamaç paraşütü veya diğer etkinlikler için gelen misafirlerimiz Kuşçaçimen yaylasında da kamp yapabilirler. Mesire alanında pikniğini yapabilirler. Aileleriyle güzel bir gün geçirebilirler. Ayrıca ilçemiz doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi güzelliklerinin yanı sıra Derekutuğun bölgesinde binlerce yıllık madenlere sahip” ifadelerini kullandı.