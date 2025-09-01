Bayat ilçesinde vatandaşların sağlığı için ücretsiz kanser taramaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanserine yönelik taramalar aile sağlığı merkezlerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapılıyor.

Kanserin, kalp-damar hastalıklarından sonra en sık görülen ölüm nedeni olduğuna dikkat çeken sağlık yetkilileri, düzenli taramaların erken tanı için hayati önem taşıdığını belirtti.

Meme kanserinde düzenli mamografi ile %90’ın üzerinde tedavi başarısı sağlanabilirken, rahim ağzı kanserinde smear ve HPV testleri ile hastalığın büyük ölçüde önlenebildiği, kolon kanserinde ise gaitada gizli kan testi ve kolonoskopiyle erken teşhisin mümkün olduğu aktarıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ile birlikte kanser taramalarının yapıldığı mobil TIR’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, “Erken tanı hayat kurtarır” uyarısında bulunarak tüm vatandaşları ücretsiz taramalardan faydalanmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi