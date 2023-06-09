Sonbaharda ektikleri tohumları binbir emekle yetiştiren üreticiler, hasat sürecinin başlamasının mutluluğunu yaşıyor.

İlçede ilk arpa hasadı, Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak'ın tarlasında yapıldı.

Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Çorum'da ilk arpa hasadının Bayat ilçesinde yapıldığını söyledi.

Aşağı Emirhalil köyünde çiftçilerin hasat için tarlaya girdiğini belirten Yıldırım, "13 dönümlük tarladan 5 bin 600 kilogram arpa elde ettik. Ülkemiz çiftçileri için hasat mevsiminin bereketli geçmesini diliyorum." dedi.