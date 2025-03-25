Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, “Söz verdik, başardık” diyerek proje kabulüyle ilgili açıklamasında, “Birlikte üretiyor, birlikte başarıyoruz.” ifadelerini kullandı.

AB, OKA ve DOKAP’la birlikte Bayat için projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Ünlü şunları söyledi; “AB, OKA ve DOKAP ile birlikte projeler üretmeye devam ediyoruz. Gençlerimizle birlikte hazırladığımız Avrupa Birliği projelerimizden "Gençlerin Enerjisiyle Yeşil Gelecek" 59.815 Euro, "Ahde Vefa" ise 7.560 Euro hibe almaya hak kazandı.

Projelerimizden biri Türkiye genelinde seçilen 32 proje, diğeri ise 43 proje arasına girerek büyük bir başarı elde etti. Böylece Bayat Belediyesi'nin ismini avrupa birliği projeler listesinde yer aldı. Gençlerimizi destekleyen "Çıkış Projesi: vaadlerimizde söz verdiğimiz Baba Ocağına Dönüş" ile kırsalda yeni fırsatlar oluşturuyoruz. Projelerde emeği geçen tüm gençlerimize ve proje ekibimize teşekkür ederiz. Birlikte üretiyor, birlikte başarıyoruz. Bayat'ta daha güzel şeyler olacağını taahhüt ediyoruz.”

Editör: Haber Merkezi