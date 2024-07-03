Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 29.Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Minik Kızlar Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı. Eskişehir, Niğde, Ankara ve İstanbul temsilcileri ile aynı grupta yer alan Çorum temsilcisi Bayat Belediyesi Gençlikspor Kulübü ilk maçında Ankara’ya 10-9 yenilirken, ikinci maçında Niğde temsilcisini 23-13 mağlup etti. Üçüncü maçında İstanbul Avcılar takımını da 10-7 mağlup eden Bayatlı minik hentbolcular son maçında ise Eskişehir’e 10-7 yenildi.

Bu sonucun ardından grubunu üçüncü sırada tamamlayan Çorum Bayat Belediyesi Gençlikspor Kulübü takımı Zonguldak ile Türkiye beşinciliği maçına çıktı. Bu kritik karşılaşmayı 14-4 kazanan Çorum temsilcisi Türkiye’nin en iyi beşinci takımı olarak büyük bir başarıya imza attı.