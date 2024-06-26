Vali Zülkif Dağlı, Bayat Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nde Kaymakam Seher Söyler, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe kurum müdürleri ile buluştu.

Düzenlenen toplantıda başta emniyet ve asayiş olmak üzere ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, ilçede yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, yerel yöneticilerle ilçenin geleceği üzerine istişarelerde bulundu. Toplantının ilçenin geleceğine yönelik atılacak adımların planlanması ve ilçenin gelişimine katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaymakam Söyler ve Başkan Ünlü de Vali Dağlı’ya bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkürlerini sundu.

Editör: SELDA FINDIK