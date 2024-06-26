Çorum’un Bayat İlçesi’ne beraberinde kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile birlikte giden Vali Dağlı bir dizi ziyarette de bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi’nde Bayat’ta belediye başkanı olarak seçilen Bahadır Ünlü’ye iadeyi ziyarette bulunan Vali Dağlı, yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti.



Bayat Kaymakamı Seher Söyler ve kurum müdürlerinin de katıldığı ziyarette ilçedeki çalışmalarla ilgili Başkan Ünlü’den detaylı bilgi alan Vali Dağlı talepleri de dinledi.

Belediye Başkanı Ünlü de nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Dağlı’ya teşekkür etti.