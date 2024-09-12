Çorum Belediyesi, Bayat Gediği olarak bilinen Çorum’un mahallesi Bayat’a semt futbol sahası yapımına başlarken, üç semt sahasını ise bakıma aldı.

Bayat Gediği sahasında çalışmaların başladığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençlerin daha rahat ve güvenli alanlarda spor yapabilecekleri semt sahalarına bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Semt sahalarında yapılan tadilat çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Aşgın “Geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için daha önceden de bazı semt sahalarımızda tadilat çalışması yapmıştık. Bunlara ilave olarak üç mahallemizde bulunan sahalarda bakım ve onarım çalışması başlattık. Yakın zamanda kullanıma hazır hale getirerek gençlerimizin hizmetine sunacağız.

Bayat Gediği’nde de gençlerimiz için yeni bir saha yapıyoruz. Çalışmalar başladık ve kısa süre içerisinde tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız. Her zaman sporun ve sporcunun yanında yer alıyor, gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Çorum’u bir spor kenti haline getirmek için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

ÜÇ SAHA BAKIMA ALINDI

Öte yandan, Akkent Mahallesi, Mehmetçik Parkı ve Kale Mahallesi Şehitler Parkı içerisinde yer alan futbol sahaları gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için bakıma alınarak zemin yenileme işlemleri başlatıldı. Kullanım ömrünü tamamlayan zeminler tamamen değiştirilirken saha içerisinde tesviye ve drenaj çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Akkent Mahallesi’nde bulunan semt sahasında çalışmalar bitme noktasına gelirken, Mehmetçik Parkı içerisinde bulunan futbol sahasında ise zemin yenileme çalışmaları devam ediyor. Şehitler Parkı’nda ise gerekli incelemelerin yapıldığı ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı, ayrıca burada bulunan semt sahasına aydınlatma çalışması da yapılacağı belirtildi.