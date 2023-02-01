Her iki proje için gerçekleşen imza töreni ile birlikte Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi) Başkanı Hakan Gültekin tarafından imza altına alındı.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, mezbahanın ilçede kaliteli hayvancılığa ve güvenilir gıdaya ulaşmada önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Önemli bir tesisi daha ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte yoğun çaba sarf eden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde hayırlı olsun” dedi.

Asma Tepe Yamaç Paraşütü alanı proje ile de yamaç paraşütünde iddialı konuma geleceklerini kaydeden Başkan Ünlü, yamaç paraşütü yapmak isteyenler için en uygun yerin ilçeleri olduğunu açıkladı.

(Haber Merkezi)

