Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 2. Başkanı Av. Alişan Tiryaki, insan hakları adına yazılanlarla yaşanılanların aynı olmadığını belirterek, bunun en bariz örneğinin Filistin’de görüldüğünü söyledi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda “İnsan Hakları İstişare Toplantısı” düzenlendi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, STK temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantısının açılışında konuşan TİHEK 2. Başkanı Av. Alişan Tiryaki, “3. Dünya Savaşı’nın konuşulduğu, nükleer silahların kullanılabileceğinin dillendirildiği bir ortamda Çorum’da insan hakları konusunda bir aradayız” dedi.

İnsanın, sahip olduğu sıfat ve nitelik itibariyle onurlu bir varlık olduğunu kaydeden Tiryaki, “Onur, haysiyet, yaşama hakkı kısaca bütün haklarıyla “insan hakları” bir kazanımdır. Ne yazık ki bu temel prensip uygulamada karşılık bulmuyor. İnsan hakları adına yazılanlarla yaşanılanlar aynı değil. 1 yıldır Filistin’de dünyanın gözü önünde bir katliam gerçekleştiriliyor. Gazze’de bir insanlık trajedisi yaşanıyor. 50 bini aşkın insan katledildi. Dünyanın şahitliğinde bir soykırım yaşanıyor. İnsan hakları burada tükendi. İnsan hakları 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de hezimete uğradı. İnsan haklarında batının ikiyüzlülüğü ortaya çıktı” dedi.

Dünya sistemine hâkim olanların, insan hakları konusunu araçsallaştırarak çıkarlarına uygun kullandığını belirten Tiryaki, “Onlara göre Suriyeli mülteci ile Ukraynalı mülteci asla aynı değildir” dedi.

Tirkayi, konuşmasını, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak temennimiz her bir yaşama hakkının eşit şekilde korunduğu adil bir dünya düzenidir” sözleriyle tamamladı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise insan haklarının vazgeçilemez ve devredilemez evrensel birer hak olduğunu belirterek, “1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulü ile birlikte ülke olarak bizler de insan hakları adına hukuki bir düzen kurmaya çalıştık” dedi.

Mercan, Çorum’da ve ilçelerde faaliyet gösteren İl İnsan Hakları Kurulu aracılığıyla kendilerine gelen şikâyetleri değerlendirerek çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından İnsan Hakları İstişare Toplantısı’na geçildi. Toplantıda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 2. Başkanı Av. Alişan Tiryaki başkanlığında kurul üyeleri Muhammet Ecevit Carti, Mehmet Emin Genç, Dilek Ertürk, Saffet Balın, İsmail Ayaz, katılımcıların sorularını yanıtladı.