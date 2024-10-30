ÇORUM'DA EMEKLİLER VE DİĞER VATANDAŞLAR İÇİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI

Geçtiğimiz yıl Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle 2 milyon kişinin emekli olması sağlanırken, bu yıl Ağustos ayına kadar Türkiye genelinde 300 bin kişi daha emekli oldu. Çorum'da da emekliler için ek gelir avantajlarının yanı sıra emlak vergisi muafiyeti hakkı verildi.

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşı dışında ek gelir elde etmeyen vatandaşlar emlak vergisi ödemeyecek.

Bu haktan Çorum'da yaşayan emekliler, ev hanımları, işsizler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar da muafiyet hakkına sahip olacak ancak yıllık geliri 150 bin TL’nin üzerinde olanlar kapsam dışında kalacak.

MUAFİYET HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Muafiyet, emekli olunan yılın ardından gelen yılda uygulanmaya başlanıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olmuş ve Çorum'da brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutta ikamet eden bir vatandaş, 2023 itibarıyla bu muafiyetten yararlanabilecek. 2023’te emekli olanlar içinse muafiyet 2025 yılında başlayacak.

Çorum'daki muafiyet başvuruları için emeklilerin Çorum Belediyesi’ne giderek “Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form”u doldurup teslim etmeleri gerekiyor.

YANLIŞLIKLA ÖDEME YAPANLAR ÖDEMELERİNİ GERİ ALABİLİYOR

Emlak vergisinden muaf olduğu halde ödeme yapan vatandaşlar, beş yıllık zaman aşımı süresi içerisinde Çorum Belediyesi’ne başvurarak ödemelerini geri alabiliyor.

Geri ödeme başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, muafiyet şartlarını sağladıklarını gösteren belgelerle başvuru yapması gerekiyor. Çorum'da birçok emekli bu prosedürü tamamlayarak ödemelerini geri talep edebilir.

YAZLIK EVLER MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞİL

Sadece sürekli ikamet edilen tek konut için geçerli olan emlak vergisi muafiyeti, yazlık veya yayla evleri kapsamayacak.

Çorum'da tek bir evde ikamet eden emekliler muafiyet hakkından yararlanırken, birden fazla konutu olanlar her bir mülk için emlak vergisi ödemeye devam edecek.

Sadece yıl boyunca kullanılan tek bir yazlık evin bulunduğu durumlarda bu konut muafiyet kapsamına alınabilir.

KİRAYA VERİLEN TEK KONUTLARDA VE YENİ ALINAN EVLERDE VERGİ DURUMU

Tek evini kiraya veren Çorumlu emekliler, emlak vergisinden muaf tutulabilecek ancak bu durumda kira gelir vergisi ödemek zorunda kalacaklar.

Emekliler, tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeksizin oturuyorsa emlak vergisi muafiyetinden yararlanamayacak.

Öte yandan, bu yıl yeni bir konut satın alan vatandaşlar için vergi yükümlülüğü ertelenmiş durumda. Yeni konut alımında ilk yıl vergiyi satıcı öderken, alıcı ise yalnızca belediyeye bildirimde bulunacak ve 2025’ten itibaren vergi ödemesi yapmaya başlayacak.

EMLAK VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ KASIM AYINDA

Çorum ve Türkiye genelinde emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksitte yapılmakta. İlk taksit ödemeleri Mayıs ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleşiyor.

Ödemelerin gecikmesi durumunda geciken tutar üzerinden faiz uygulanıyor. Çorum Belediyesi, ödemelerini kolayca yapmak isteyen vatandaşlara belediye hizmet merkezlerinde ve online olarak ödeme imkanı sunuyor.