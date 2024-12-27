Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, konuşmasında şunları söyledi: “Adaletin tesisi noktasında bireylerin haklarının korunması ve toplumsal düzeninin sürdürülebilirliği, yargılama paydaşlarından olan avukatların ve baronun omuzlarındaki en büyük sorumluluklarından biridir. Bu sorumluluğun bilinciyle yeni binada yürütülecek çalışmaların daha verimli, daha etkin ve güçlü bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bugün temeli atılan bu bina sadece fiziksel bir mekanın ötesinde hukukun üstünlüğü, adaletin sağlam temeller üzerinde kurulması ve savunma hakkının kutsiyetini temsil eden sembollerden biri olacaktır. Önümüzdeki süreçte yine bu mekana, şu anda tören yaptığımız alana Adliye ek binası inşaatı da başlayacak.

Ama tabii maalesef yapılan binalar, yapılan çalışmalar belli bir süre sonra tekrar yetersiz kalıyor. Sürekli nüfusumuz gelişiyor. Maalesef suç oranları artıyor ve adalet hizmeti, adalet hizmetinin yürütüldüğü binalara da ihtiyaç duyuluyor.

Ek bina ile birlikte Çorum’da bu sorunu çözeceğimize inanıyorum.”

Editör: NURDAN AKBAŞ