Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yeni adli yılın başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başsavcı Bektaş mesajında, adaletin toplumsal huzurun, barışın ve güvenin temel dayanağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yeni bir adli yılın başlangıcında, adaletin tesis edilmesi için emek veren tüm yargı mensuplarımıza, avukatlarımıza ve adalet hizmetlerinde görev alan tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Hukukun üstünlüğü ilkesi, sadece bireylerin değil, toplumun tamamının güvencesidir. Bu nedenle yeni adli yılda da adaletin bağımsız, tarafsız, hızlı ve etkin şekilde gerçekleşmesi en büyük temennimizdir. Hak arama özgürlüğünün en kutsal haklardan biri olduğu bilinciyle, milletimizin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Başsavcı Bektaş, 2025-2026 adli yılının ülkeye, millete ve tüm yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek, görevlerini fedakârlıkla yerine getiren tüm yargı mensuplarına kolaylıklar temennisinde bulundu.

Öte yandan, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 09.00’da Çorum Adliyesi önünde Adli Yıl Açılış Töreni düzenleneceği bildirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK