Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, “30 Ağustos, millet olarak birliğimizi, kararlılığımızı ve geleceğe olan inancımızı tazelediğimiz bir gündür” dedi.

Solmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Dinçer Solmaz, “Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe açılan aydınlık bir pencere olmuştur” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydeden Dinçer Solmaz, “ 30 Ağustos’ta işgale boyun eğmeyen o büyük ruh ‘Ya istiklal ya ölüm’ sloganıyla tarihe hiç silinmeyecek bir not düşmüştür” dedi.

103 yıl sonra bu destanın onurunu, gururunu ve sevincini bugün bir kez daha aynı heyecanla yüreğimizde hissettiğimizi dile getiren Solmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos, milletimizin emperyalizme karşı verdiği destansı mücadelenin, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve Cumhuriyetimizi kazandığımız günün simgesidir.

30 Ağustos’ta kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla işgale boyun eğmeyen milletimiz, bağımsızlık için tarihe hiç silinmeyecek bir not düşmüş; pek çok mazlum millete de umut olmuştur. Bu zafer, ulusumuzun özgürlük, eşitlik ve adalete olan sarsılmaz inancının en güçlü ifadesidir.

Laik, demokratik ve çağdaş Türkiye yolunda yorulmadan, usanmadan çalışmak; kahramanlarımızın emanet ettiği Cumhuriyetimize sıkı sıkıya sarılmak hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillere özgür, eşit ve aydınlık bir Türkiye bırakmak için her birimiz görevimizi yerine getirmeliyiz.

Büyük zaferin yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. İşgalden zafere, zaferden Cumhuriyete, Atatürk’ün aydınlık yolunda yürüyen herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ