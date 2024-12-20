Başkan Aşgın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız'ın Meclis'teki "Senin de mi başörtünü çıkarttılar?" sözünü hatırlatarak, "Cümledeki çirkinlik, art niyet, inanca ve kadınımıza saygısızlık, anti demokratik tutum... Ne derseniz artık. Bir nevi itiraf da içeren bu çirkin cümleyi kullanan Sn. Mehmet Tahtasız'ı ve bu kör zihniyeti esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken AK Parti İstanbul Milletvekilli Nilhan Ayan Kürtlerin Siyonist İsrail'in piyonu olmaktansa Türk milletinin asli unsuru olacaklarını söyleyerek, “Çünkü bu coğrafyanın umudu Türkiye'dir. Türk, beklenendir. "'Osmanlı'nın artığısınız.' dediklerinde kahroluyorum." diyen Kerküklü ninenin, "Bizi kimlere bırakıp gidiyorsunuz?" diyen Şamlı dedenin umududur Türkiye. "Türkiye için dua etmeden seccademi kaldırmam." diyen Bosnalı teyzenin, "2 patik ördüm, köyüme ilk gelen Türk askerine vereceğim" diyen Ahıskalı gelinin umududur Türkiye. Şehadet parmağını İsrailli askerlere uzatıp "Bir gün gelecekler." diyen, ağlayan Gazzeli çocuğun umududur Türkiye” diye konuştu.

Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu savunan Ayan'a CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın ‘Senin başörtünü de mi çıkardılar? Senin başörtünü de mi çıkardılar? Sizin başörtünüzü de mi aldılar' ifadelerini kullandı.

Tahtasız, Ayan'a emekliden, yoksuldan yana olmasını istedi.