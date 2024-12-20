Sergide birçok yöresel ürün, yiyecek ve kıyafet yer aldı. Öğrencilerin ve velilerin katkılarıyla hazırlanan sergide, geçmişten günümüze plaklar, kasetler, eski iletişim araçları, yöresel kıyafetler, günlük yaşamda kullanılan geleneksel eşyalar yer aldı.
Serginin açılış kurdelesini öğretmenler ve öğrencilerle birlikte kesen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, “Gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz” diyerek, yerli malı kullanımının önemine dikkat çekti. 

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Editör: Haber Merkezi