İlköğretim Haftası açılışı nedeni ile Bahçelievler İlkokulu’ndaki programa katılan Vali Zülkif Dağlı, burada hem öğretmenlere, hem velileri, hem öğrencilere hem de eğitimin paydaşlarına seslenerek elbirliği ile ilimizde eğitimin kalitesini daha yukarıya taşıyacaklarını kaydetti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadıklarını ve yılın hoşgörü, sevgi ve dayanışma içinde geçmesini temenni ettiğini vurgulayan Vali Dağlı, ilimiz genelinde örgün eğitim kurumlarında 86 bin 187 öğrencinin 512 okulda eğitim-öğretim göreceğini, 7 bin 336 öğretmenin ise çocuklara çok daha kaliteli ve verimli bir eğitim alabilmesi için görev yapacağını vurguladı.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirerek hayallerine bir adım daha yaklaşacağını bir eğitim yılına adım attığını belirterek okulların sadece ders çalışılan bir yer olmadığını, aynı zamanda yaşamın önemli bir parçası, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de merkezi olacağını bildiren Vali Dağlı; “Sizler, bu sıralarda öğrendiklerinizle ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacaksınız. Kendinize olan güveninizi hiç kaybetmeden, azimle çalışmanızı ve öğrenmeye olan merakınızı canlı tutmanızı diliyorum. Okul sürecinde derslerinizin yanında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenmenizi ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Öğretmenlere seslenerek onların sadece çocukları bilgiyle donatan değil, hayatına dokunarak onları hayata hazırlayan birer rehber olduğunu da hatırlatan Vali Dağlı; “Her bir çocuğun içinde saklı olan potansiyeli ortaya çıkarmak, onları hem akademik hem de ahlaki açıdan en iyi şekilde yetiştirmek sizin ellerinizde. Bu kutsal görevi yerine getirirken gösterdiğiniz sabır, sevgi ve özveri için sizlere teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında da aynı kararlılıkla, öğrencilerimizin aydınlık bir geleceğe yürümeleri için elinizden geleni yapacağınıza olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.



Veliler ile eğitim paydaşlarına da seslenerek elbirliği ile çocukları en iyi şekilde yetiştirme gayretinde olacaklarını anlatan Vali Dağlı, yetkililer olarak çocukların güvenli ve huzurlu bir şekilde eğitim alabilmesi için gerekli her türlü önlemi aldıklarını ve eğitim dönemi boyunca da uygulanacağını söyledi.

Vali Dağlı, ilimizde derslik sayılarının artması ve okulların eksiklerinin giderilmesi ile birlikte eğitimdeki başarı seviyesinin daha da yükseleceğine inandığını, bu kapsamda okullarda teknolojik tasarım atölyesi ve dijital kodlama sınıflarının bulunmasını önemsediklerini de ifade ederek; “Tüm gayemiz, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüyerek; çocuklarımıza güvenli ve huzurlu bir okul ortamında kaliteli eğitim sunarak onları geleceğe hazırlamaktır. Bunun için tüm kurumlarımızla, Oda ve STK’larımızla, muhtarlarımızla işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” görüşüne yer verdi.