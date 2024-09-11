Emek Partisi’nin önceki dönem Merkez İlçe Başkanlarından Hıdır Aygün’ün annesi Cennet Aygün (96) hayatını kaybetti. Uzun süredir evde tıbbi bakım alan Cennet Aygün, yaşlılığa bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Haydar Aygün, Günal Aygün ve Hıdır Aygün’ün anneleri olan Cennet Aygün’ün cenazesi yarın (12 Eylül Perşembe) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek olan hakka yürüme erkânının ardından Alaca’nın Dereyazıcı Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ