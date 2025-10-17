Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi, öğrencilerin kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla TÜYAP Samsun Kitap Fuarı ve kentin tarihi mekânlarına bir gezi düzenledi.

Öğrenciler, idareci ve öğretmenler eşliğinde yapılan gezi programı kapsamında önce TÜYAP Samsun Kitap Fuarı ziyaret edildi. Öğrenciler, fuarda farklı yayınevlerinin standlarını gezerek ilgilerini çeken kitapları inceleme ve satın alma fırsatı buldular.

Kitap fuarının ardından program, Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi, Amisos Tepesi ve 19 Mayıs Üniversitesi gezileriyle devam etti. Öğrenciler, Samsun’un tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma imkânı elde ettiler.

Gezi sorumlusu Okul Müdür Başyardımcısı Mahmut Çelik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu tür faaliyetlerin öğrencilerin tarih bilincini artırmada büyük önem taşıdığını belirterek, “Öğrencilerimizin hem akademik hem kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi idaresi, öğrencilerin öğrenme sürecini sınıf dışına taşıyarak, kültür, tarih ve kitap sevgisini pekiştiren etkinlikleri sürdüreceğini ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ