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İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından açılışı yapılan sergiye Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ile veliler ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide farklı teknikler kullanılarak yapılan 100 eser yer aldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından serginin hazırlanmasında görev alan Görsel Sanatlar öğretmenleri Füsun Eren Yılmaz ve Alper Türkyılmaz’a çiçek takdim edildi. Kodek, sergide emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.