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“Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” mesajı verilen kongrede İl Başkanlığı’na Muharrem Özünel seçildi.

Divan kuruluna Hikmet Aydın, Hıdır Aygün ve Feyzullah Aygün’ün seçildiği kongre, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm yolunda yaşamını yitirenler adına saygı duruşunda bulunulması ile başladı.



Kongrede bir konuşma yapan EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halkların zor zamanlardan geçtiğini belirterek, buna rağmen işçi sınıfının iktidarını kurma yolundaki azim ve kararlılıklarının devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmasında Çorum’da Emek Partisi’ni yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Özünel, işçi ve emekçilerin, üretici köylülerin, kamu emekçilerinin, gençlerin ve kadınların hak alma eylemlerinde her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Çorum’da emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesine önem verdiklerini anlatan Özünel, “Bu baskı rejimini birlikte püskürteceğiz. Bu halk asla baskıya boyun eğmeyecek” ifadelerini kullandı.



Çalışma raporu ve mali raporun sunumunun ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde Emek Partisi İl Başkanlığı’na Muharrem Özünel seçilirken, il yönetim kurulu ise Meliha Üşüdür, Cuma Ercan, Satılmış Türkoğlu, Orhan Gültekin, Ayhan Oğuz, Seher Bolat ve Hasibe Beyaz’dan oluştu.

Genel Merkez kongre delegeliğine ise Muharrem Özünel, Hikmet Aydın, Hıdır Aygün, Mehmet Hancı, Sadık Gevşek, Cuma Ercan, Meliha Üşüdür ve Ömer Samgar seçildi.