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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan U18 Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 5 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U18 Ligi'nde tüm maçlarını kazanan Çorum Basketbol Yıldızları Spor Kulübü 8 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, 7 puanlı Çorum Gençlikspor ikinci, 6 puanla Amasya Gençler 05 Kulübü üçüncü, Çorum Gelişim Basketbol Kulübü ise 5 puanla dördüncülüğü elde etti.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.