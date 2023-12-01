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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U16 Basketbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 4 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlar sonunda Çorum Basketbol Yıldızları A takımı tüm maçlarını kazanarak 6 puanla şampiyonluğa uzanırken, Gelişim Spor Kulübü 5 puanla ikinci, Çorum Basketbol Yıldızları B takımı 4 puanla üçüncülüğü elde etti.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

