CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi haziran ayı Meclis Toplantısı’nda Belediye Basın Birimi bütçesine ve işleyişine dair sert eleştirilerde bulundu.

Gündem dışı söz alarak konuşan Yılmaz, AK Partili belediyeciliğin geldiği noktayı “TikTokçu Belediyeye evrildi” sözleriyle eleştirdi.

Yılmaz, “2024 yılı basın birimi bütçesi 43 milyon TL. 2025 yılı için tahmini bütçe ise 72 milyon TL olarak öngörülüyor. Bu rakam, Çorum’daki tüm basın kuruluşlarını toplasanız yine çıkmaz” dedi.

“BU BİRİM BAŞKANDAN BAŞKA KİMSEYE ÇALIŞIYOR MU?”

Basın biriminin asli görevi olan kamuoyunu bilgilendirme ve kurumsal iletişim dışında sadece Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın TikTok videolarına odaklandığını savunan Yılmaz, “Basın biriminin başka ne yaptığı merak konusudur. Bu kadar yüksek bütçe sadece sosyal medya içerikleri için mi ayrılıyor?” diye sordu.

BAŞKAN AŞGIN: “RAHATSIZ OLANLAR DAHA ÇOK RAHATSIZ OLACAK”

CHP’li Yılmaz’ın eleştirilerine yanıt veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, sosyal medya çalışmalarından rahatsız olanların bu rahatsızlığı yaşamaya devam edeceğini belirterek, "TikTok videolarına devam edeceğiz." dedi.

Aşgın, basın biriminin sadece video içerik değil, tüm iletişim ve medya faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirterek, harcamaların şeffaf şekilde yürütüldüğünü ifade etti.