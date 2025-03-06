Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 80.dakikasında Çorum FK 2-0 geriye düşmesinin ardından protokoldeki yerinden ayrılarak taraftarların olduğu bölüme inan Başkan Oğuzhan Yalçın, maç devam ederken zaman zaman taraftarlarla sözlü tartışma yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından takıma ve Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya tepkilerini devam ettiren taraftarlar ile Başkan Yalçın arasındaki tartışma büyüdü. Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere ve Çorum FK Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul’un araya girmesi ile sakinleşen Başkan Yalçın, stadyumdan ayrılarak tesislerin yolunu tuttu.

Editör: RIFAT KARA