Bayat Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, altyapı, temizlik ve sosyal hizmetler konularında yapılan çalışmaların yanı sıra, hayata geçirmeyi projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Başkan Ünlü, "Muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmayı önemsiyoruz. Onların görüş ve önerileri, mahallelerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve daha etkili hizmetler sunmamıza yardımcı oluyor. Bu tür toplantılar, ortak akılla şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için büyük bir fırsat" dedi.

Muhtarlar ise mahallelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların beklentilerini dile getirdi.

Editör: İHA AJANS