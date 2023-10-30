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KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE YOĞUN İLGİ

Öte yandan ilçede 100. yıl etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Şehit Nedim Tuğaltay Lisesi bahçesinden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ardından ise Cumhuriyet Meydanı'nda sahne etkinlikleri düzenlendi. Programın sonunda ise havai fişek gösterisiyle gece son buldu.

Programa Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.