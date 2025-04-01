Sungurlu Belediyesi’nde Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa Belediye Başkanı Muhsin Dere, Başkan Yardımcıları Ahmet Haşim Özsaray, Mehmet Yetik, Muhammet Şirin, birim müdürleri ve personeller katıldı.

Dere, “Belediye personelimizle bayramlaşma merasimimizi yaptık. Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz, Çavuşlarımız ve kıymetli personelimizle birlikte; Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde bayramlaşıp hemhâl olduk. Tüm çalışma arkadaşlarıma, aileleri ve sevdikleriyle birlikte geçirecekleri nice Bayramlar dilerim.” dedi.

Editör: Haber Merkezi