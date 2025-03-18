Bundan 110 yıl önce, 18 Mart 1915’te Türk milletinin tüm dünyaya kahramanlık örneği sergilediğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kısıtlı imkânlar ve yokluk içerisinde Türk milleti bir zafer kazanarak tüm dünyaya gücünü kanıtlamış oldu. Dünya tarihi boyunca hiçbir millete nasip olmayan böylesine bir zaferin kazanılmış olması bugün de bizlere güç vermektedir. Çanakkale; memleketin her tarafından gelen yüz binlerce vatan evladının, vatan, istiklâl ve istikbal uğruna dünyaya meydan okuduğu yer olarak tarihe altın harflerle geçmiştir. Çanakkale’de yazılan kahramanlık destanı milletin azminin vatana olan sevgisinin ve inancının tüm dünyaya ilan edilmesidir. Ecdadımız 110 yıl önce tüm dünyanın siyasetini değiştiren, dünya tarihine yön veren bir zafere imza atmıştır. Çanakkale’de omuz omuza vatanlarını müdafaa eden şehitlerden aldığımız güç, kardeşliğimizi ilelebet muhafaza edecektir. 18 Mart, Türk tarihine bir zaferin yıl dönümü olarak geçse de aynı zamanda Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin simgesidir. Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için dün olduğu gibi bugün de hiç düşünmeden feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum.” şeklinde konuştu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ