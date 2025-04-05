Geçirdiği operasyon sonrasında 66 günün ardından MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümünde kabrini ziyaret ederek görevine yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çorum Belediye Başkanı Aşgın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Aşgın mesajında. “Çakal rüya gördü diye kurdun soyu tükenmez. Bir süredir devam eden tedavisi sonrası bugün yeniden mesaisine başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge lider Sn. Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi