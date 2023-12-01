Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Başkanı Aşgın beraberinde AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile birlikte Ankara’da ilk olarak Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Aşgın ile Günay ayrıca Memur -Sen Genel Başkan Yardımcısı, Diyanet -Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız 'ı da ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.



Belediye Başkanı Aşgın ayrıca AK Parti Genel Merkezi’ne giderek burada Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın önderliğinde Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı. Aşgın toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede de “AK Belediyelerin hedefi her zaman en iyi hizmet ve en büyük eserlerdir” görüşüne yer verdi.

Aşgın ayrıca Genel Merkezde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk, Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı hemşehrimiz Av. Dr. Mehmet Sarı'yı da ziyaret etti.



Belediye Başkanı Aşgın daha sonra ise TBMM’ye geçti. Burada da Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, Vahit Kayrıcı ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla ile biraraya gelerek Çorum ile ilgili istişarede bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın son durağı ise AK Parti Grup Toplantısı oldu. Aşgın Milletvekili Ahlatcı ile katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledi.