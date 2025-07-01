Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi’yi ağırladı. Gerçekleşen nazik ziyaret için Başkan Aşgın, mevkidaşına teşekkür etti.

Komşu şehir Amasya’dan gelen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Aşgın, “Kıymetli Başkanımız Av. Turgay Sevindi’yi misafir ettik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum. Şehirler arası dayanışmamız ve kardeşlik bağlarımız her geçen gün daha da güçleniyor” dedi.

Ziyarette iki şehir arasında iş birliği imkanları ele alınarak hatıra fotoğrafı çekinildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR