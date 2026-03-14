Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sağlık çalışanlarının, kutsal mesleklerden birini icra ettiklerini ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sağlık çalışanlarımız, insan hayatını korumak ve iyileştirmek için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan kahramanlarımızdır. Büyük bir özveri ve sabırla görevlerini yerine getiren doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık personelimizin emekleri her türlü takdirin üzerindedir. İnsan hayatını önceleyen bu kutsal mesleği icra eden tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız” dedi.

Aşgın bu duygu ve düşüncelerle başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık camiası mensuplarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını rahmetle andı, tüm sağlık personeline de sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR