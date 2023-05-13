2022 yılının Kasım ayında kurulan ve önümüzdeki ay içerisinde liglerde mücadele etmek için kulüp tescilini almaya hazırlanan Bayat Belediyesi Gençlikspor kadın takımını hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Önceki gün Bayat İlçe Sahası’nda gerçekleşen antrenman sonunda kadın futbol takımını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ziyaret etti. Bayat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu ve Kulüp Başkanı Muhittin Doyran’dan takımın durumu hakkında bilgi alan Arıcı, antrenörlere tişört, futbolculara ise eşofman takımı hediye etti.

Kulüp Başkanı Muhittin Doyran, Başkan Arıcı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden ötürü ASKF’ye teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)