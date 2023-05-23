Abdulkadir Şahiner, Sungurlu'nun huzurunun ve istikrarının korunması adına mültecilerin ilçeye yerleşimine karşı olduklarını belirtti. Şahiner, “Şayet izin verseydik Alaca'nın, Çorum'un ve diğer şehirlerin yaşadığı sıkıntıları yaşardık. Bizim insanımız işsiz ve zor durumda iken göçmenlerin ilçemize yerleşmesine müsademiz olmaz” ifadelerini kullandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, Türkiye'nin geleceğine dair de önemli mesajlar verdi. Gelecek nesillerin Türkiye'nin kaderini belirleyeceğine işaret eden Abdulkadir Şahiner, “2050 yılında fotoğrafta gördüğünüz çocukların bizim çocukların kaderine yön vereceğini unutmayın” dedi.

Bu noktada mülteci sorununa dikkat çekerek, Türk milletinin azınlık duruma düşmesinden endişe ettiğini belirten Şahiner sözlerini, “Allah korusun, Türk milleti azınlık olacak. Karar sizin. Aziz milletimizi bekleyen son” şeklinde tamamladı.