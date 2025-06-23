Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe katılan TGK üyesi usta gazeteciler Avanos’u keşfetti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 28. Başkanlar Kurulu toplantısı kapsamında Nevşehir'de buluşan TGK üyesi gazeteciler Avanos’u gezdi. Geziye TGK Başkanı Nuri Kolaylı, yönetim kurulu üyeleri, cemiyet başkanları ve gazeteciler katıldı. Ev sahibi Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca konuk gazeteci ve ailelerine eşlik etti.

Avanos’un meşhur sallanan köprüsü ve çömlek atölyeleri arasında unutulmaz bir kültür turuna çıkan gazeteciler, bölgenin tarihî dokusu ve sıcak atmosferi karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Ziyaretin en ilgi çekici anlarından biri ise çanak çömlek atölyelerinde yaşandı. Gazeteciler burada çanak çömleğin yapımını canlı olarak izleme imkanı buldu. Katılımcılar, hem eğlendiklerini hem de Kapadokya kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Avanos’un simgelerinden Saç Müzesi’ni de gezen heyet, bu ilginç mekânı hayranlıkla inceledi. İlçeden ayrılırken memnuniyetlerini dile getiren gazeteciler, “Ailemizle bir kez daha geleceğiz” diyerek Avanos’a yeniden kavuşma sözü verdi.

Muhabir: Haber Merkezi