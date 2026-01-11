Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Basın mensuplarının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirten Baran, gazetecilerin kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade etti. Baran, her türlü zorluk, baskı ve risk altında dahi meslek ilkelerine bağlı kalarak görev yapan gazetecilerin toplum adına önemli bir kamu görevi üstlendiğini söyledi.

Gerçeğin peşinde koşan, halkın sesi olan ve kamu yararını her şeyin üzerinde tutan gazetecilerin; özgür düşüncenin, ifade hürriyetinin ve şeffaf yönetim anlayışının en güçlü temsilcileri olduğunu dile getiren Baran, basın mensuplarının sunduğu doğru ve ilkeli haberlerin toplumsal bilincin gelişmesine ve demokratik kültürün güçlenmesine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Baran mesajında, mesleğini onuruyla icra eden ve etik değerlere bağlı kalarak halkı bilgilendirme görevini sürdüren tüm basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmet ve saygıyla andı.

Zor şartlar altında büyük bir fedakârlıkla çalışan gazetecilere sağlık ve başarı dileklerini ileten Baran, özgür, tarafsız ve güçlü bir basın anlayışının her zaman var olması temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi