Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Kuyucu, Başhekim Gömeç ile ilgili son günlerde bazı haber mecralarında haberler çıktığını hatırlattı.

Doç. Dr. Gömeç’in göreve geldiği ilk günden bugüne hem idari hem de tıbbi alanda büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Kuyucu, söz konusu haberlerin gerçekle bağdaşmadığını bildirdi.

Başhekim Gömeç ile ilgili asılsız iddiaları Türk Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak yakından takip ettiklerini de belirten Kuyucu şu görüşlere yer verdi: “Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in göreve geldiği ilk günden bugüne hem idari hem de tıbbi alanda büyük bir özveriyle çalıştığını objektif bir şekilde gözlemlemekteyiz.

Başhekim Muhammed Gömeç’in, üzerindeki ağır idari sorumluluğa rağmen inisiyatif alarak genel cerrahi alanındaki ameliyatlara bizzat girmeye devam ettiğini, cerrahi önlüğünü üzerinden çıkarmadan halkımıza hizmet sunduğunu takdirle takip etmekteyiz.

Hastanemiz içerisinde gerek çalışanlar arasındaki iş barışını sağlama yönündeki birleştirici tutumunu, gerekse hasta memnuniyetini odağına alan çözüm odaklı yönetim anlayışını memnuniyetle görmekteyiz. Makamların halka hizmet noktası olduğu bilinciyle hareket eden Başhekimimizin, iddia edilenin aksine ulaşılabilir, diyaloğa açık ve çözüm üreten bir profil sergilediğine şahitlik etmekteyiz.

Kurumlarımızı ve kamuya faydalı kurum yöneticilerimizi yıpratmaya yönelik bu tür mesnetsiz yaklaşımların karşısında olduğumuzu bildiriyor; halkımıza şifa dağıtmak için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ