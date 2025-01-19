Enver Ergin, Alaca Belediye Başkanı Belediye Başkanı Şerif Arslan'a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Şerif Arslan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

1953 Sivas Suşehri ilçesi doğumlu olan Op. Dr. Ergin, 1976 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında Ankara Numune Hastanesi'nde ihtisasını tamamlayarak 1984-1990 yıllarında Kayseri Devlet Hastanesi, 1990-2009 yılları arasında Çorum Devlet Hastanesi'nde görev yaptı.

Enver Ergin, 2009 yılında emekli olduktan sonra 2009-2016 yılları arasında Özel Hastanede çalışırken, 2019 yılından bu yana da Alaca Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapıyordu.

Editör: HABER MERKEZİ