48 okulda, 355 derslikte eğitim öğretim gören toplam 4 bin 748 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı. 431 öğretmen de yarıyılın sona ermesi ile birlikte tatile girmiş oldu.

Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere başarı dileklerinde bulunulması ve güzel bir tatil geçirmesi dileklerinin ardından karneler dağıtıldı. Öğrenciler 15 günlük tatilin ardından ise ikinci dönem için 3 Şubat 2025 Pazartesi günü tekrar okullarına dönerek, eğitim öğretime devam edecekler. 2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025‟te sona erecek. Öğrenciler, Şubat tatilinde dinlenme fırsatı bularak ikinci döneme enerji dolu bir şekilde başlayacaklar.

Editör: Haber Merkezi