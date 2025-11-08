Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürü olarak göreve başlayan Mustafa Göncü’yü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, SGK’nın çalışma hayatına yönelik yürüttüğü hizmetler, iş dünyasıyla iş birliğinin geliştirilmesi ve ilimizdeki istihdam politikaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

TSO Başkanı Başaranhıncal, yeni görevi dolayısıyla Göncü’yü tebrik ederek, çalışma hayatına katkı sağlayacak projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

SGK Çorum İl Müdürü Mustafa Göncü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum olarak iş dünyasının beklentilerine duyarlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK