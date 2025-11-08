İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ara tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hitaben anlamlı bir mesaj yayımladı.

Cemil Çağlar, mesajında eğitimin bir bütün olduğunu vurgulayarak, öğrencilerden öğretmenlere, velilerden yöneticilere kadar tüm eğitim camiasına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mesajında ara tatilin bir dinlenme ve yenilenme süreci olduğuna dikkat çeken Çağlar, “Yoğun bir dönemin ardından kısa bir mola veriyoruz. Kasım ara tatili; nefesin tazelendiği, yürüyüşümüzün ritmini yeniden bulduğumuz kıymetli bir aralık” ifadelerini kullandı.

Çorum’un tarih, medeniyet ve kültür yönünden köklü bir şehir olduğuna vurgu yapan Cemil Çağlar, “Çorum, tarihi ve kültürüyle başlı başına bir okul. Bu kısa arada şehrin bilgeliğini yanımıza alıp yeniden yola koyulacağız” dedi.

Öğrencilere seslenen Çağlar, “Gayretinizle gurur duyuyorum. Sizler; emeği, merakı ve nezaketi aynı çizgide buluşturan bir medeniyetin çocuklarısınız. Her birinizin çabası, Türkiye Yüzyılı’nın eğitim vizyonunda güçlü bir iz bırakıyor” diye konuştu.

Mesajında öğretmenler ve velilere de ayrı bir paragraf açan Milli Eğitim Müdürü Çağlar, Çorum’un eğitim başarısının temelinde okul, aile ve şehir arasında kurulan güçlü bağın bulunduğunu söyledi.

“Her adımda ortaya koyduğunuz destek, çocuklarımızın güvenini büyütüyor. Emeğinize ve yüreğinize teşekkür ediyorum” diyen Cemil Çağlar, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bu tatil; zihnimizi dinginleştiren, kalbimizi zenginleştiren, hedeflerimizi berraklaştıran bir fırsat olsun. Dönüşte yenilenmiş bir enerjiyle, daha güçlü bir birliktelikle sınıflarımızda buluşacağız. Hepinize sağlık, huzur ve bereketle dolu bir ara tatil diliyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi