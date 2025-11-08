Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, bazı köylerde kuyudan, bazılarında ise göletten su verildiğini belirterek, gölet suyunun mutlaka arıtma tesisinden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Şendere Göleti’nden faydalanan 60 köyün bulunduğunu, ancak bu suyun arıtmadan geçmeden kullanıldığını iddia etti. Arıtma tesisi olmasına rağmen yıllardır çalıştırılmadığını vurgulayan Ümit Er, 60 köyün arıtılmamış suyu tüketmek zorunda kaldığını ve bunun sağlık açısından ciddi risk taşıdığını ifade etti.

Konuya ilişkin İl Genel Meclisi’nde açıklama yapan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Serdar Çelik de arıtma tesisinin 25 yıllığına Uğurludağ Belediyesi’ne devredildiğini belirtti.

Serdar Çelik, tesisin hatlar da dahil olmak üzere bakım ve onarımının belediye tarafından yapılması gerektiğini dile getirdi. Her depoda klorlama sisteminin bulunduğuna dikkat çeken Çelik, suların klorlanarak sisteme verildiğini söyledi.

Ümit Er ise yeniden söz alarak, kuyulardan alınan suyun klorlanmasının yeterli olabileceğini, ancak gölet suyunun ağır metal veya tuz içerebileceğini, bu nedenle mutlaka arıtılması gerektiğini belirtti. Klorlamanın arıtma anlamına gelmediğini vurgulayan Er, tesislerin yeniden işletilmesi için belediyeye gerekli mali desteğin sağlanmasını önerdi.

