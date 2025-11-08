Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Ömer Bolat’a esnaf ve sanatkarların içinde bulunduğu durumu ve talepleri aktaran Milletvekili Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından hazırlanan raporu da sunarak, esnafın çözüm önerilerini iletti.

Milletvekili Tahtasız, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Uzun yıllar esnaflık yapan, her zaman esnafın içerisinde birisiyim. Ne çocukluğumda ne gençliğimde ne de şimdi böylesine kötü bir dönem görmedim. 'Esnaf kan ağlıyor' deyimi AKP Hükûmeti döneminde gerçek oldu, esnaf tam anlamıyla kan ağlıyor. 2024'ün ilk dokuz ayında 83 bin 302 esnaf iş yerini kapattı, bu da her gün 300'den fazla esnafımızın kepenk kapatması demektir. 2025'in Mayıs ayı itibarıyla 49 bin 97 iş yeri daha kapandı. BDDK verilerine göre 296 bin KOBİ icra takibinde, iflasını isteyen şirket sayısı yüzde 72 arttı, 2.326'ya ulaştı. Bir esnafın kepenk kapatması demek ekonomiye can veren damarlardan birinin kopması, bir ailenin daha icra batağına düşmesi demektir.

Ülkemizin bel kemiği niteliğinde olan esnafımız için acil ve etkin önlemler alınmalı, küçük esnafımız zincir marketlere, internet üzerinden satış yapan şirketlere ezdirilmemeli. Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Çorum'da da esnafın durumu içler acısı. Siftah yapamadan evine gidenler, kirasını ödeyemeyenler, sattığı malını yerine koyamayanlar, evine ekmek götüremeyen birçok esnafımız var. Elinizi halkımızın cebinden ve esnafımızın kasasından bir an önce çekin. Esnafımız artık havada kalan sözler istemiyor 'cek-cak' edebiyatı yapılsın istemiyor, vergi yükü altında ezilmek istemiyor, 'Yanımdaki elemanların maaşını, dükkânımın kirasını nasıl ödeyebilirim?' diye kara kara düşünmek istemiyor, daha fazla borca batmak istemiyor. Esnafımız nefes almak ve KDV üretmek için canla başla mücadele ediyor. Lütfen bu sözlerinizi yerine getirin.”

Muhabir: Haber Merkezi