Garanti Bankası’nın kurumsal faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Mustafa Yıldırım, ilimizin faydasına olacak iş ve icraatların destekçisi olacaklarını belirterek TSO Başkanı Başaranhıncal’a ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Garanti Bankası’nın ilimizin finans ve ekonomi sistemine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, kamu ve özel sektör ile yapacakları işbirliklerinin ilimizin kalkınmasına büyük faydalar sağlayacağına inandığını kaydetti. Başaranhıncal ayrıca yeni banka şube müdürü Yıldırım’a başarı dileklerini de iletti.